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تعليم

ننشر جدول امتحانات EST لطلاب الدبلومة الأمريكية

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:11 م
جدول امتحانات الدبلومة
جدول امتحانات الدبلومة الامريكية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل، جدول امتحانات EST لطلاب الدبلومة الأمريكية للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم : الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية مع فترة سماح لمدة ٦ شهور لطلاب Grades 11, 12 من ١٥ فبراير ٢٠٢١ حتى ١٥ اغسطس ٢٠٢١ (وليس بأثر رجعي).

وأضافت وزارة التربية والتعليم: يسمح لطلاب 12 ,11 Grades بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أنه لن يعتد بامتحانات ال SAT بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الامريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

يمكن لمن يهمه الأمر الآن معرفة المزيد عن امتحان EST من خلال الرابط التالي:
ننشر جدول امتحانات EST لطلاب الدبلومة الأمريكية
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