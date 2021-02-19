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حوادث

ضبط نصاب احتال على المواطنين بزعم توظيفهم بالحكومة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:37 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم للنصب والاحتيال على المواطنين بغرض الاستيلاء على أموالهم.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) باستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية و ممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولى جهة عمله وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها خلافًا للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من إحدى السيدات زاعمًا مقدرته على تعيينها بوظيفة بجهة عمله ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

كما أكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم .

 وعقب تقين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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