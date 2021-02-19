الداخلية: ضبط كميات من المخدرات فى حملات أمنية بـ٥ محافظات

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (25 طربة من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").





وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط ( 24 طربة من مخدر الحشيش– 6 قالب من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الهيدرو - 3 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (ثلاثة أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن السويس تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الأفيون– 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية).





وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص).





وفى مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الأيس - هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية).



