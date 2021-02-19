ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: ضبط كميات من المخدرات فى حملات أمنية بـ٥ محافظات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:47 م
مخدرات
مخدرات
Advertisements
مصطفى الرماح
تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (25 طربة من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط ( 24 طربة من مخدر الحشيش– 6 قالب من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الهيدرو - 3 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (ثلاثة أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية").
   
وفى مديرية أمن السويس تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الأفيون– 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية).

وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص).

وفى مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الأيس - هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات بالإسكندرية ومطروح

حشيش وأستروكس وهيروين.. الداخلية توجه ضربات ناجحة لـ تجار المخدرات

ضبط 220 طربة حشيش بحوزة 5 تجار مخدرات بالشرقية

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والهيروين بسوهاج

ضبط مواد مخدرة بحوزة شخص بسوهاج

أجهزة الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

ترشيحاتنا

بعد تصدرها الترند.. تعرف على عمر الفنانة ياسمين عبد العزيز

لجنة الحكام ترفض إيقاف حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

الزراعة بدون تربة تتنج 12 ضعف الأراضي.. تفاصيل

السديس لـ المتقاعدين: مسئولياتكم زادت واليوم أمامكم الفرص

تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

بعد تصدره التريند.. تفاصيل أزمة تامر أمين مع الصعايدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات