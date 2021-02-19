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رياضة

مبابي يتفوق على محمد صلاح ويحصد جائزة لاعب الأسبوع بـ دوري الأبطال

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:12 م
مبابي - محمد صلاح
مبابي - محمد صلاح
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محمد السعيد
توج النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة لاعب الأسبوع، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وذكر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أن كيليان مبابي هو أفضل لاعب في التشامبيونزليج هذا الأسبوع.

وتفوق مبابي على كلا من محمد صلاح (ليفربول)، وإيرلينج هالاند ( بوروسيا دورتموند)، وسيرجيو أولفيرا ( بورتو).

يذكر أن مبابي قاد باريس سان جيرمان للفوز على برشلونة بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي على ملعب كامب نو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينهما ساهم محمد صلاح في فوز ليفربول على لايبزيج بهدفين دون رد، حيث أحرز الملك المصري الهدف الأول والنجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني.

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