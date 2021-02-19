الكاف يختار الشناوي ضمن أفضل حارس في الجولة الأولى من دورى أبطال أفريقيا

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم تصديات محمد الشناوى حارس مرمي النادي الاهلي ضمن افضل تصديات خلال الجولة الاولى من بطولة دورى ابطال افريقيا .





وجاء برفقة الشناوى كلا من ادم سعيد حارس مرمي الهلال السودانى و عبدالقادر الصالحي حارس مرمي مولدية الجزائر .

حصد جونيور أجايي نجم فريق الأهلي، جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وذكر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن جونيور أجايي هو أفضل لاعب في الجولة الأولى، من دور المجموعات.





كان الأهلي سحق المريخ السوداني بثلاثية دون رد الثلاثاء الماضي، سجلهما محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا ووالتر بواليا.





وتسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الجمعة، علي متن طائرة خاصة، لخوض مباراة سيمبا.





ويفقد الأهلي أمام سيمبا التنزاني كل من حسين الشحات للإيقاف من الإتحاد الأفريقي 4 مباريات بعد أحداث إشتباكه مع مصطفي محمد في نهائي دوري الأبطال وكذلك علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.