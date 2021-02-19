الحزم معهم أجدى.. السديس يحذر المتهاونين بالإجراءات الاحترازية لكورونا

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن ا لواجب على العبد أن يكون قدوة في طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله وأولي الأمر، خاصة في ظل الأزمات والنوازل والجوائح، التي تحتاج إلى تكاتف وتعاون الجميع.





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خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، أنه لا يزال التذكير مستمرًا بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، حرصا على صحة وسلامة الجميع، مشيرًا إلى أن الإجراءات والاحترازات من الأخذ بالأسباب التي جاءت بها الشريعة الغرَّاء تحقيقًا لقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى». وأضاف «السديس»





وتابع: "لاسيما مع انتشار الموجة المتجددة والسلالة المتحورة من الجائحة؛ مما يتطلب الحذر والجدية في تطبيق الاحترازات، خاصة التباعد الجسدي، وعدم التجمعات، ولبس الكمامات، والحرص على غسل اليدين وتعقيمهما، وأن تكون المصافحة في القلوب، مشيدًا بالوعي المجتمعي في تحقيق الإجراءات".



