جامعة سوهاج تكافح الإدمان تحت مظلة حياة كريمة

ناقش الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع فريق وحدة رصد المشكلات المجتمعية التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليات التعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة البرلمانية للمحافظة وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.





واكد "عزيز" أن إدارة الجامعة سارعت بتحديد اليات مكافحة الادمان، لنشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة، وخاصة أن دور الجامعة يأتي في التركيز على الجانب التوعوي لطلابها البالغ عددهم ما يزيد عن 75 ألف طالب وطالبة.





واشار رئيس الجامعة إلى انه تم تشكيل فرق من بين هؤلاء الطلاب ممن تلقوا تدريبًا تخصصيًا من خلال "بيت التطوع" الذي تم إنشاؤه بالجامعة منذ عام 2019م بتمويل من مجلس الوزراء ويضم 1000 طالب يتم توزيعهم على قرى ومراكز المحافظة، ليكون منارة للتوعية وجذب مزيد من المتطوعين الشباب لمواجهة انتشار ظاهرة المخدرات، وتعريف الطلاب بأضرارها على الصحة العامة، والقضاء عليها.





واوضح الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان رئيس الجامعة وجه بان تبدأ اولي مراحل التوعية من خلال قري المرحلة الاولي من مبادرة "حياة كريمة" والتي تم الانتهاء من تطوير بنيتها التحتية.





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وتبدأ مرحلة التنمية البشرية بهذه القرى، والتي يمكن من خلالها عقد ندوات توعوية مكثفة لسكانها للتعريف بمخاطر الإدمان، بل وإكتشاف المدمنين منهم والمتعاطين لهذه المواد المخدرة والكحوليات من خلال مبادرة: "إكتشف إبنك"، ومن ثم مساعدتهم من خلال مركز الارشاد النفسي والعيادة النفسية بالجامعة للتوجه الي المراكز المتخصصة لعلاج الإدمان.





واضاف الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تضافر وتكامل كافة الجهود والتعاون بين كلًا من قسم الاجتماع، علم النفس وقسم الاعلام والمجلس القومي للمرأة ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة ووحدة إدارة الأزمات وأعضاء إتحاد طلاب الجامعة، للتركيز على الفئات المستهدفة والمحتمل تعاطيهم لهذه السموم، والمتمثلة في سائقي مركبات الأجرة.













وأشار إلى ان ادارة الجامعة اتخذت عدد من الاجراءات للحد من الادمان ومنها تفعيل قانون منع التدخين داخل الجامعة ومدنها الجامعية، مع إتخاذ عقوبات صارمة ضد الطلاب المدخنين، و تفعيل الكشف عن المخدرات ضمن برنامج فحص الطلاب الجدد فور دخولهم الجامعة، الي جانب انه تنظيم حملات دورية مفاجئة لفحص العاملين بالجامعة للكشف عن المخدرات.





واوضح الطالب محمد حمادة رئيس اتحاد طلاب الجامعة، أنه سيتم تنظيم يوم رياضي من خلال الأنشطة الطلابية التابعة للاتحاد تحت شعار " لا للإدمان" يشارك فيه جميع منسوبي الجامعة، كما سيطلق الاتحاد ايضًا مبادرة " تقدر تكون إنسان جديد ..لا للإدمان" يتم تنفيذ الجزء الحالي منها عبر المنصات الالكترونية، نظرًا لظروف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.



