محافظ الدقهلية : صرف قروض خريجين لـ 48 شابا وفتاة

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 147 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة يناير 2021 وذلك بإجمالى 950 ألف جنية موزعة على 14 وحده محلية بمراكز ومدن المحافظة .









وقال مختار إن من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 48 شابا وفتاة ( 22 من الذكور - 26 من الاناث )، وذلك لإقامة مشروعاتهم.





وقال المحافظ إن بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 92.290 مليون جنيه استفاد منها 11979 شاب وفتاة ( 5743 ذكور - 6236 أناث) .





جاءت موافقة و تصريحات مختار بناء على التقرير الذى عرضته زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة .





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.





كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



