محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير كورنيش النيل

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير شارع كورنيش النيل؛ للوقوف على النسب الحالية لتنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى للأعمال .





وجه المحافظ برفع المخلفات الملقاة بمسار الكورنيش واى نواتج لأعمال التطوير ، كما شدد على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها .









وأكد المحافظ للشركة المنفذة، تذليل أى عقبات للانتهاء من الأعمال لما للطريق من أهمية مرورية كواحد من الشوارع الرئيسية الهامة بالمحافظة .









ووجه رئيس حى العجوزة بالتواجد الدائم على رأس الأعمال لإنهاء أعمال التطوير بشكل أسرع.