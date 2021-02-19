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توك شو

أستاذ ميكروبيولوجي: الأمطار تغسل الهواء من كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:25 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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عادل نصار
طالب الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، أي شخص يشعر بأعراض نزلة برد أن يحصل على قسط من الراحة حتى يستطع الجهاز المناعي مقاومة العدوى، قائلا "من يشعر بالتعب ينام في السرير". 

وأكد هاشم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي بفيروس كورونا مازال مسطحا، موضحا أن أعداد الإصابات لم تنخفض بشكل كبير.

وأشار إلى أنه إذا توفر التطعيم للبلاد المتقدمة دون حصول البلاد النامية فإن هذا يعني أن الفيروس سينتقل لهم لا محالة، مشيرا إلى أن المناعة التي يوفرها لقاح الفيروسات ليست طويلة الأمد. 

وفي السياق نفسه أشار إلى أن الشتاء ونزول الأمطار يغسل الهواء، وهو أمر جيد.
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