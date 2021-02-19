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حوادث

التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته بالمحلة الكبرى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:29 م
العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب داخل شقتة بالمحلة الكبرى
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احمد علي
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة.


البداية عندما، تلقى اللواء هانى مدحت إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة يفيد بعثور الأهالى بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة على جثة شاب داخل شقته وبدون آثار ظاهرية. 

وتبين أن الجثة لشاب  يدعي "محمود. م. ا " في العقد الثالث من العمر، أعزب، ويقيم بمفرده داخل الشقة، وأن أسرته عثرت على جثة نجلهم داخل شقته السكنية بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول المحلة.

وأكدت التحريات أن الأسرة هاتفت نجلها خلال يومين ولكنه لم يجب على الهاتف؛ ما دعاهم إلى التوجه إلى شقته واكتشاف الواقعة وإبلاغ رجال المباحث، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.  
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