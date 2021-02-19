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جاد كريم: المحافظات نجحت في تنفيذ عدد كبير من شبكات الطرق.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:58 م
ولاء جاد كريم مدير
ولاء جاد كريم مدير الوحدة المركزية لمبادة حياه كريمة
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محمود محسن
قال ولاء جاد كريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية إن المحافظات نجحت في إنهاء تنفيذ 188 كيلومترا من شبكات الطرق المستهدفة حتى الآن، وتنفيذ 125 مشروعا من مشروعات قطاع الإنارة العامة.

أضاف جاد كريم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي جار الانتهاء من باقي المشروعات قبل نهاية العام المالي الجاري.

وتابع مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية أن استثمارات التنمية المحلية في قطاع الإنارة العامة تضمنت 482 مشروعًا باستثمارات إجمالية حوالي 900 مليون جنيه.

وأشار جاد كريم إلى أن استثمارات المرحلة الأولى والثانية للمبادرة، تضمنت 350 مشروعًا طرق بأطوال حوالي 550 كيلو مترا وإنشاء ورفع كفاءة 32 "كوبري".
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