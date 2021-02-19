اتحاد السلة الأوغندي: من المحزن إلغاء مباراتنا مع مصر

أصدر الاتحاد الأوغندي لكرة السلة بيانًا، اليوم الجمعة، تحدث فيه عن إلغاء مباراة منتخب مصر في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.





وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة السلة أمس الخميس إلغاء مباراة مصر وأوغندا في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 المقرر اقامتها في رواندا بسبب وجود عدد كبير من إصابات فيروس كورونا بين صفوف لاعبي المنتخب الأوغندي.





وقال الاتحاد الأوغندي في بيان اليوم الجمعة إنه لمن المحزن أن مباريات فريقنا الوطني لكرة السلة للرجال التي كان من المقرر أن تقام مساء الأمس تم إلغاؤها”.





وتابع: ”أبلغ الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) عن هذا القرار بعد أن ثبتت إصابة خمسة من أعضاء الفريق بفيروس كوفيد 19، ووفقًا لبروتوكول فيبا، فإن أعضاء الوفد هؤلاء مطالبون بالعزل وبالتالي استبعادهم من المنافسة”.





وأضاف البيان: “سيركز الاتحاد مع لجنة إدارة المنتخب الآن على ضمان عودة أعضاء البعثة الذين تم اختبارهم بشكل سلبي إلى المنزل بأمان والتأكد أيضًا من أن أولئك الذين جاءت نتائجهم إيجابية تحت رعاية كبيرة حتى يعودوا إلى نتائج سلبية ويصبحوا في وضع يسمح لهم بالعودة إلى البلاد أيضًا”.





من جانبه تحدث مدير المنتخب الأوغندي ألبرت أهابوي في تصريحات رسمية قائلًا: “تلقينا اتصالا في اللحظات الأخيرة من الاتحاد الافريقي يخطرنا فيه بوجود 5 إصابات كورونا في الفريق، كنا نستعد لصعود الحافلة للتوجه إلى ملعب المباراة”.





وتابع: “الاتحاد أخطرنا بأنه لا يمكننا خوض المباراة بالرغم من جاهزيتنا للعب أمام منتخب مصر، كان لدينا عدد كافي من اللاعبين لخوض اللقاء ولكن المسئولين أكدوا لنا ضرورة عدم استكمال تصفيات تونس والسفر لأوغندا لضمان صحة وسلامة باقي اللاعبين والمنتخبات الأخرى”.



