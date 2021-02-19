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برلمان

بسبب إهانة الصعايدة في الفضائيات.. مصطفى بكرى يطالب باستدعاء وزير الإعلام

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:26 م
النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب
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ماجدة بدوي
طالب النائب مصطفى بكري، المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، استدعاء أسامة هيكل وزير الإعلام، لمعرفة مدى التزام القنوات الفضائية  بقوانين الشرف الإعلامي والأخلاقي ومعرفة الإجراءات المتخذة حيالها.

وقال بكري، في طلب تقدم به لـ رئيس مجلس النواب، ان بعض القنوات الفضائية دأبت على توجيه إهانات مباشرة إلى أبناء وسيدات محافظات الصعيد، وكان آخرها الإهانة الموجهة من الإعلامي تامر أمين على قناة النهار والتي تسببت في أزمة كبرى.

وتابع بكري: أنه على الرغم من اعتذار الإعلامي تامر أمين واعتذار قناة النهار إلا أننا في حاجة إلى ضوابط محددة تمنع تكرار تلك الاهانات والإجراءات المتخذة في ذلك.

بسبب إهانة الصعايدة في الفضائيات.. مصطفى بكرى يطالب باستدعاء وزير الإعلام
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