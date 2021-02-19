سنتصدى لأي هجوم على حلفائنا.. بايدن: لن نسمح بعودة داعش للمنطقة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع حلف شمال الأطلسي، معتبرًا أن أي هجوم على عضو بالناتو يُعد هجومًا على الولايات المتحدة.





وقال بايدن، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، "نحرص على ألا تكون أفغانستان قاعدة مجددا للإرهابيين ولن نسمح بعودة تنظيم داعش إلى المنطقة والعراق على وجه التحديد. مهمتنا في العراق حيوية لمواجهة تنظيم داعش".





وجدد بايدن التاكيد على إلغاء قرار سلفه دونالد ترامب بتخفيض حجم القوات الأمريكية في ألمانيا، مشيرًا إلى عزمه إعادة الارتباط مع أوروبا والتشاور معها.





وأضاف بايدن "سنعمل على تحديث قدراتنا العسكرية وتحسين شبكة تحالفاتنا العالمية، و شراكاتنا مع الحلفاء لها جذور عميقة لن نتخلى عنها".





وأشار بايدن إلى أن العالم أمامه مجموعة من التحديات ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها في العالم على مواجهتها.





وتابع بايدن أنه أوفى بعهده الخاص بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.





عادت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بشكل رسمي إلى اتفاقية باريس للمناخ، وذلك بعد مرور 107 أيام على مغادرتها الاتفاقية بأمر من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.





وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه من المتوقع أن تثبت الولايات المتحدة، جديتها في الاتفاق، حيث يحرص قادة العالم على سماع الإعلان الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، حول هدف واشنطن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2030.





وجاء عودة الولايات المتحدة للاتفاقية، بعد شهر من إبلاغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمم المتحدة، بعودة بلاده مرة أخرى إلى المعاهدة.





وكان بايدن وقع على أمر تنفيذي بإعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ في أول أيام تسلمه السلطة في البيت الأبيض.