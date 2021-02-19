لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يرسل صورته بتوقيعه لسيدة أهدته لوحة نادرة من آيات القرآن

أذاعت فضائية "إم بي سي مصر"، فيديو يعرض إرسال الرئيس السيسي صورة بتوقيعه لسيدة أهدته لوحة نادرة من آيات القرآن.





وأوضحت "ياسمين عز"، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه في لفتة إنسانية كالمعتاد من الرئيس السيسي تعبر عن علاقة الحب والاحترام بينه وبين جموع الشعب المصري، قامت سيدة مصرية صاحبة 80 عاما، من مدينة الإسكندرية تدعى "نجاة محمد عقيل"، بارسال رسالة بأن رغبتها في الحياة هي إهداء لوحة من آيات القرآن للرئيس السيسي.





وتابعت مقدمة البرنامج، أن السيدة المصرية قالت إن هذه اللوحة هي إرثها الوحيد من أبيها وأنها أغلى ما تملك، وعلى الفور تقبل الرئيس السيسي الهدية وحرص على أن يعبر عن امتنانه وتقديره للسيدة "نجاة"، وقام بإرسال صورته بتوقيعه وكتبها عليها بخط يديه إهداء مع كلمات رقيقات.