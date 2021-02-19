5 علامات غير عادية تشير لارتفاع نسبة السكر في الجسم

تغيير نظامك الغذائي - على سبيل المثال ، قد يُنصح بتجنب الأطعمة التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مثل الكعك أو المشروبات السكرية





اشرب الكثير من السوائل الخالية من السكر - يمكن أن يساعدك ذلك إذا كنت تعاني من الجفاف





ممارسة الرياضة في كثير من الأحيان - يمكن لممارسة التمارين الرياضية اللطيفة والمنتظمة مثل المشي في كثير من الأحيان خفض مستوى السكر في الدم ، خاصة إذا كانت تساعدك على إنقاص الوزن



