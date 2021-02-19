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مرأة

5 علامات غير عادية تشير لارتفاع نسبة السكر في الجسم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:21 م
علامات الاصابة بمرض
علامات الاصابة بمرض السكري
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نهى هجرس
يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بانتظام لفترات طويلة (على مدى أشهر أو سنوات) إلى تلف دائم في أجزاء من الجسم مثل العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية، لذلك يجب ان يحرص مرضى السكري على اتباع هذه الخطوات

تغيير نظامك الغذائي - على سبيل المثال ، قد يُنصح بتجنب الأطعمة التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مثل الكعك أو المشروبات السكرية

اشرب الكثير من السوائل الخالية من السكر - يمكن أن يساعدك ذلك إذا كنت تعاني من الجفاف

ممارسة الرياضة في كثير من الأحيان - يمكن لممارسة التمارين الرياضية اللطيفة والمنتظمة مثل المشي في كثير من الأحيان خفض مستوى السكر في الدم ، خاصة إذا كانت تساعدك على إنقاص الوزن

وإليكم اهم العلامات التي تشير إلى ارتفاع السكر في الجسم..

تميل أعراض فرط سكر الدم لدى مرضى السكري إلى التطور ببطء على مدى بضعة أيام أو أسابيع.

في بعض الحالات ، قد لا تظهر أي أعراض حتى يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

تشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم ما يلي:

زيادة  العطش و  جفاف الفم
الحاجة إلى التبول بشكل متكرر
تعب
عدم وضوح الرؤية
فقدان الوزن غير المقصود
الالتهابات المتكررة مثل القلاع والتهابات المثانة (التهاب المثانة) والتهابات الجلد
آلام في البطن
الشعور بالمرض
التنفس الذي تفوح منه رائحة الفواكه

المصدر nhs.uk
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