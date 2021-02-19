إعلام القاهرة تنظم ويبينار بعنوان "الزيادة السكانية وتحديات التنمية"

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويبينار بعنوان الزيادة السكانية وتحديات التنمية، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.





ويقام "الويبينار" يوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجاري في الحادية عشرة صباحا، بقاعة المؤتمرات بالكلية.





ويتحدث في الويبينار الدكتور فرج الكامل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام السكاني بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويتحدث في "الإعلام السكاني الدور والمسؤوليات" والدكتور محمد سلمان وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويتحدث في "البعد السياسي والاقتصادي للزيادة السكانية".





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ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد وهدان، رئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بكلية البنات بجامعة الأزهر، ويتحدث في "البعد الديني للزيادة السكانية" والدكتور مختار أبو الخير، أستاذ العلاقات العامة وخبير الاتصال السكاني بالمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالكلية الكندية الدولية، ويتحدث في "اشكالية تنظيم الاسرة في الريف المصري بين الوسيلة والرسالة".





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