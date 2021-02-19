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تعليم

إعلام القاهرة تنظم ويبينار بعنوان "الزيادة السكانية وتحديات التنمية"

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:52 م
والدكتورة هويدا مصطفى
والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويبينار بعنوان الزيادة السكانية وتحديات التنمية، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

ويقام "الويبينار" يوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجاري في الحادية عشرة صباحا، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويتحدث في الويبينار الدكتور فرج الكامل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام السكاني بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويتحدث في "الإعلام السكاني الدور والمسؤوليات" والدكتور محمد سلمان وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويتحدث في "البعد السياسي والاقتصادي للزيادة السكانية".

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ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد وهدان، رئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بكلية البنات  بجامعة الأزهر، ويتحدث في "البعد الديني للزيادة السكانية" والدكتور مختار أبو الخير، أستاذ العلاقات العامة وخبير الاتصال السكاني بالمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالكلية الكندية الدولية، ويتحدث في "اشكالية تنظيم الاسرة في الريف المصري بين الوسيلة والرسالة".

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وذلك بمشاركة الدكتورة سحر وهبي، أستاذ مساعد الإعلام والصحافة بكلية الأداب قسم الإعلام بجامعة سوهاج ومقرر فرع المجلس القومي للمرأه بمحافظة سوهاج، وتتحدث عن "مبادرة محافظة سوهاج للتوعية بمشكلات الزيادة السكانية" والدكتور حمادة الهنيدي، خبير الإعلام الأمني ويتحدث في "سوسيولوجيا الإعلام الأمني والزيادة السكانية".
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