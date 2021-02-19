ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل إسكان البرلمان: التعديلات الجديدة بقانون الشهر العقاري لضبط وحوكمة المنظومة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:09 م
النائب ايهاب منصور
النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب
Advertisements
أميرة خلف
أشاد النائب، إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بالتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الشهر العقاري ، قائلًا:" هذا الإجراء يندرج تحت أمرين في غاية الأهمية، الأول يتمثل في ضبط و تحكيم المنظومة ، وكشف المخالفات الموجوده بها ، والثاني هو التجربة ، حيث أن كل شيء خاضع للتجربة، والتجربة بمثابة المحكم الرئيسي لأي إجراء يتم إتخاذه". 

وأكد" منصور" فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد" أنه ابتداء من 4 مارس المقبل، حيث لن يتم الإعتراف بالعقود الإبتدائية المتعلقة بعمليات البيع، أو العقود التي يتم أخذ حكم بصحة توقيعها والتي كانت تستخدم في بعض الأحيان بطريقة غير سليمة ، على أن يكون الإعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي بالشهر العقاري، معقبًا:" هذا الإجراء سيتم من خلاله ضبط و حوكمة المنظومة ، والكشف عن حالات الخلل،  و كذا صحة الإجراءات المتخذة ومعرفة هل هي كافية أم لا ". 

وعن أهمية هذا الإجراء، أوضح النائب أن من خلاله سيتم وضع الدولة في الاتجاه العام والصحيح ، حيث إن من خلال تسجيل العقارات سيتم ضبط المخالفات التي أخلت بالقوانين والأعراف المتبع بها ، فضلًا عن وضع كود لكل وحدة سكنية يكون معرفًا للدولة من جهة، وللمواطن من جهة أخري .

ولفت وكيل لجنة الإسكان إلى أن المخالفات العقارية غير المسجلة لدى الدولة تخطت الــ 3 ملايين عقار ، منوهًا على ضرورة وضع إحصائيات وأرقام دقيقة ، معقبا:" الإحصائيات  الدقيقة هتساعد الدولة فى اتخاذ قرارات صائبة ، ولما نعرف حجم المشكلة الحقيقة ، هيفدنا فى اتخاذ قرارات صحيحة ومناسبة لها".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: تطبيق إلكتروني موحد للتراخيص في المدن الجديدة

رئيس الوزراء يوجه ببدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

حوكمة العمران في مصر.. الرئيس يتابع الملف أولا بأول.. مدبولي: قريبا الإعلان عن تفعيل اشتراطات وضوابط البناء.. ويؤكد: الحكومة ستطبق النظام بدقة ويسر

للتأكد من هوية قاطني الوحدات.. لجنة الضبطية القضائية تُنفذ حملة مكبرة بالإسكان الاجتماعى بـ 6 أكتوبر

بعد حريق فيصل.. النائب أبو سريع إمام يطالب بتدخل تشريعي لمصادرة العقارات المخالفة فى حالة واحدة

محافظ المنيا يقرر إخلاء عقار آيل للسقوط وبدء ترميمه

ترشيحاتنا

دولة عربية تسجل أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

النيابة العامة تحقق في واقعة إشعال النيران بجسد صاحب فرن بالغربية

موسيماني يفتح قلبه لـ صدى البلد: لا مجال لمقارنة الأهلي بأي نادٍ

العدد اليومي اقترب من 1000 إصابة .. نداء عاجل من الصحة الكويتية للمواطنين

رسالة على الرمال تنقذ سباحًا من الموت بعد إصابته في منطقة نائية.. تفاصيل

تونس.. قرار عاجل لإنهاء أزمة الخطوط الجوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة على الرمال تنقذ سباحًا من الموت بعد إصابته في منطقة نائية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة .. أضرار إعادة تسخين الطعام .. ماذا يحدث لك عندما تتناول الكرنب؟

3 فوائد صحية لن تتوقعها لتناول القرنفل.. تعرف عليها