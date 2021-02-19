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رياضة

كهربا متهم بالعنصرية بسبب لاعب المريخ السوداني .. وشكوى ضده للكاف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:14 م
كهربا
كهربا
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حسن العمدة
كشفت بعض التقارير السودانية عن تقدم نادي المريخ السوداني بشكوى ضد لاعب الأهلي يتهمه فيها بالعنصرية وذلك على خلفية اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أفريقيا.

وذكر موقع  كفر ووتر" السوداني ، أن إدارة النادي السوداني قررت تقديم شكوى ضد أحد لاعبي الأهلي بسبب توجيهه ألفاظا عنصرية ضد عبد الرحمن إسحاق لاعب الفريق.

وشدد مصدر مسئول بنادي المريخ ، فى تصريح خاص لـ الموقع ووتر، أن الصادق ماديو رئيس البعثة في مصر قام بالتوجه لمقر الاتحاد الإفريقي لتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا والاستدلال بتسجيل للمباراة.

وتابع: عمرو السولية أنكر تصرف كهربا على الرغم تغطية فمه بيده لـ يخفي الإساءات القبيحة التي وجهها للاعب المريخ.

وأكد المصدر، أن المريخ السوداني سوف يصعد القضية إلى الفيفا في حالة عدم اتخاذ قرار من الكاف تجاه كهربا لاعب الاهلي .

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