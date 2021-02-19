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رياضة

أنت قدوة .. وزيرة الرياضة الفرنسية "تترجى" مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:23 م
مبابي
مبابي
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إسماعيل محمود
طالبت روكسانا ماراتشينونو، وزيرة الرياضة الفرنسية، اللاعب كيليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان، بالبقاء في فريقه والاستمرار باللعب في فرنسا.

وقال ماراتشينونو في تصريحات لبرنامج "فرانس إنفو":" كيليان، ابقى في فرنسا، نريد أن نستمر في مشاهدتك تلعب هنا، نحن نحتاجك."

وأضاف:" الجمهور يريدك، باريس سان جيرمان وشبابنا الصغير يريد أن يتواجد قدوة لهم مثلك ليتطلعوا ليصبحوا مثله، أرجوك.. لا تتركنا، ابقى هنا في فرنسا."

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لوجود اهتمام من ريال مدريد الإسباني وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، ويوفنتوس الإيطالي بضم مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية موسم 2021-2022.
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