خبير معلومات يكشف مشاكل تتعلق بخصوصية فيس بوك تسببت في أزمات

قال المهندس عمرو فاروق خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركة فيسبوك وجوجل وغيرها من الشركات الكبرى أصبح لديها قدرة كبيرة علي تحليل البيانات.





وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،: "المواطنون والمستخدمون العاديين أصبح لديهم شعور غريب، وذلك من خلال تحدثه معه صديقه في بعض الأمور ، وبعدها يجد إعلانا لهذا الشيء ، وهذا يتم عن طريق الذكاء الاصطناعي ، والذى أصبحت تعتمد عليها الشركات بشكل كبير.





وأردف: "بعض المواقع تطلب جمع الكثير من البيانات حول المستخدمين ومنذ أسابيع بدأت حرب شديدة بين شركة آبل وفيس بوك بسبب موضوع الخصوصية.





وعن سبب الأزمة بين فيسبوك والحكومة الإسترالية، أكد خبير المعلومات أن السبب يعود لطلب الحكومة الأسترالية تحصيل ضرائب من الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذى دفع فيسبوك لمحاولة فرض بعض القيود على الأخبار في أستراليا، ما أدى إلى الأزمة التي حدثت.