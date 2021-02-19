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برلمان

زعيم الأغلبية لأهل الصعيد: لا تلتفوا لمن زل بكلمة سوء فأنتم دومًا فى العلياء

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:19 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب
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أحمد أيمن
علق المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام للحزب زعيم الأغلبية بمجلس النواب، على تصريحات الإعلامي تامر أمين المسيئة للصعايدة، قائلا: "نشأنا منذ صغرنا أن لا نرد الإساءة إلى من أساء إلينا، وترعرعنا بين يدي أجدادنا نتعلم أن الحكمة والتحلي بالقيم هي أبلغ رد على من أساء إلينا، لعله يدرك حجم الخطيئة والذنب الذي اقترفه". 


وأضاف رشاد في بيان له: "نشأنا في صعيد مصر "مصر العليا" تلك البقعة الشريفة الطاهرة بأهلها الطيبين البسطاء الكرام، منبع الحق والقيم والدين والأخلاق والشهامة".


واستطرد:"أقول قول حق ورسالة لكل من يحمله ضميره وعقله أن يسيء إلى ريف مصر وصعيدها: 


- فى قريتنا دخل النور مع آيات الله يصدح بها "عبدالباسط والمنشاوي" ليل مساء، وفي قريتنا جاء النور قديمًا ب"رفاعة" يشعل آيات النهضة فى الأحياء، وعميد الأدب العربي يصفق للعقاد بعبقريات الخلفاء.


- في قريتنا "سيوطي" مشعل نور في الأزهر يناوله مراغى لطنطاوي للطيب لينيروا الدرب لكل الأبناء..

فى قريتنا حافظ ينظم أبيات واسماعيل يرد على الأبنودي ودنقل مدحًا وثناء. 


- فى قريتنا بنينا سدًا خلف الناصر عبدالناصر فى وجه الأعداء، وفي قريتنا عمر مكرم عبيد؛ ولا تسألني كيف تشابك اسمين مسلم ومسيحى من الأسماء، فلقد علمنا "البابا شنودة" أن الوطن يسكننا كيف يشاء.


- في قريتنا نبع النيل وكل أصيل وكل جميل فى الأشياء.. وفى قريتنا ينبوع التاريخ شيده ملوك عظماء.. فى قريتنا صعيدًا طهر وعز فصار النبع الطيب للشرفاء.


- فى قريتنا الريف والبسطاء والفقراء يقتاتون العزة افطارًا كل صباح والنخوة في طبالي العشاء.. قريتنا رمز يحوي كل بيوت الوطن الحر وكل بيوت العظماء". 


واختتم زعيم الأغلبية بيانه:" لا تلتفوا لمن زل بكلمة سوء فأنتم دومًا فى العلياء.. ولقد أصبحنا فى وطٍن يحمى كل الأبناء.. ١٠٠٠ تحية لقرار المجلس الأعلى للإعلام؛ فلقد لخص قول البلغاء".
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