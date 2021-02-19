اتجوزت وانفصلت مرتين.. سميرة سعيد تكشف تفاصيل حياتها الخاصة.. فيديو

قالت المطربة سميرة سعيد إنني تزوجت مرتين في حياتي، وهناك زواج من المرتين لم يكن بكامل موافقة الأهل، وكل زواج كان له ظروفه الخاصة.
وأضافت سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج السيرة عبر فضائية دي ام سي أن زواجي الأول كان من الموسيقار هانى مهنا فقد تزوجته من 1990 حتى 1994 بحدوث الطلاق.
وتابعت المطربة سميرة سعيد أن زواجى الثانى كان من رجل الأعمال مصطفى النابلسي فقد تزوجته فى عام 1994 وفي عام 1995 جاء ابني شادى مؤكدة أن هناك رابطا أبديا واحتراما متبادلا طول الوقت وعلاقة طيبة مع والد شادي على الرغمن من حدوث الانفصال ما بين 1998 و 1999.
وأشارت سعيد إلى أنني طوال حياتي لم أتزوج فى السر.