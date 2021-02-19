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رياضة

غدًا.. اتحاد مراكز شباب مصر ينظم المهرجان المتكامل بالعاصمة الإدارية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:12 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
تستضيف المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدًا،  فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الإنجازات"، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويشهد فعاليات المهرجان  الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، بمشاركة شباب وفتيات مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية  ولفيف من السادة الإعلاميين.

ويأتي المهرجان في إطار استراتيجية الاتحاد العام لمراكز شباب مصر نحو تفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية لشباب مراكز الشباب، وفي إطار دعم الاتحاد للمشروعات القومية الكبرى التي تنجزها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتضمن فعاليات المهرجان المتكامل حفل افتتاح يشمل فقرات فنية، بالإضافة إلى فعاليات المهرجان من ماراثون، وأنشطة رياضية أخرى في كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة، بالإضافة مسابقات في الألعاب الإلكترونية، وعروض لفرق الكشافة، وجلسات حوارية مفتوحة عن التوعية بمخاطر الإدمان، بالإضافة إلى جلسات حوارية مفتوحة عن ريادة الأعمال والاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.
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