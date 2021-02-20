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خبير: بنهاية العام سنصل إلى إنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 03:20 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح

قال الدكتور أشرف عمر الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية، أنه خلال نهاية العام الجاري سوف تصل جرعات لقاح كورونا إلى مليار جرعة، مشيرا إلي أن الشركات التي تعد اللقاح على مستوى العالم هم ثلاث شركات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى، أن مناعة الجموع يساعد على القضاء على الفيروس، مرددا: " المناعة تأتي أما بالتلقيح أو الإصابة السابقة".


وأكد الفقي أن شركة فايزر قد أعلنت أنه سيتم البدء فى التجارب السريرية على المراهقين والأطفال للقاحات كورونا.

 وأشار الفقي  إلى أن استلام مصر أربعين مليون جرعة من لقاح كورونا قفزة نحو مكافحة الوباء.
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