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فن

«فاضي شوية» لـ حمزة نمرة تتجاوز 60 مليون مشاهدة

السبت 20/فبراير/2021 - 03:01 ص
حمزة نمرة - فاضي
حمزة نمرة - فاضي شوية
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محمد نحلة
حققت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، 60 مليون و8 آلاف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في 30 ديسمبر الماضي. 

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".

فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب. 
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