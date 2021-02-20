والله العظيم تفصيل.. رد جريء من مي عمر على ارتدائها أفخم الأزياء

قالت الفنانة مي عمر، إن ارتدائها أزياء فخمة وراقية بأداء مسلسل " لؤلؤ" كان يتطلبه الدور خاصة أن المسلسل كان يروى قصة بطلة كبيرة وهامة فى الوطن العربى وكان لابد من ارتدائها ملابس تليق ب الشخصية.









وأكدت "عمر"، خلال استضافتها مع منى الشاذلى ببرنامج معكم المذاع عبر فضائية cbc، أن إطلالتها بالبدلة البيضاء فى أحد مشاهد المسلسل معقبة: والله العظيم تفصيل"، مشيرة إلى أن الأهم من الماركات هو التنسيق فى ارتداء الأزياء، وملائمتها للشخصية.









وتابعت " أنها قامت بأداء أدوار فنية كثيرة فى العديد من الأعمال الدرامية السابقة ولكنها لم تكن ترتدى مثل هذه الأزياء الفخمة للغاية مثلما حدث فى دور " لؤلؤ".



