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توك شو

والله العظيم تفصيل.. رد جريء من مي عمر على ارتدائها أفخم الأزياء

السبت 20/فبراير/2021 - 02:17 ص
مى عمر
مى عمر
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شيرين عادل
قالت الفنانة مي عمر، إن ارتدائها  أزياء فخمة وراقية بأداء مسلسل " لؤلؤ" كان يتطلبه الدور خاصة  أن المسلسل كان يروى قصة بطلة كبيرة وهامة فى الوطن العربى وكان لابد من ارتدائها ملابس تليق ب الشخصية.


وأكدت  "عمر"، خلال استضافتها مع منى الشاذلى ببرنامج معكم المذاع عبر فضائية cbc، أن إطلالتها بالبدلة البيضاء فى أحد مشاهد المسلسل معقبة: والله العظيم تفصيل"، مشيرة إلى أن الأهم من الماركات هو التنسيق فى ارتداء الأزياء، وملائمتها للشخصية.


وتابعت " أنها قامت بأداء أدوار فنية كثيرة فى العديد من الأعمال الدرامية السابقة ولكنها لم تكن ترتدى مثل هذه الأزياء الفخمة للغاية مثلما حدث  فى دور " لؤلؤ".

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