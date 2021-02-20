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فن

صلاح عبد الله: عزت العلايلى أقرب الفنانين إلى قلبي.. وسعيد بتكريمي في دورة تحمل اسمه

السبت 20/فبراير/2021 - 01:54 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
قال الفنان صلاح عبد الله انه احب الفنان الراحل عزت العلايلى وهو من اقرب الفنانيين الى قلبى وعشنا حياة طويلة معا ، وهو نجم كبير جدا وله مسيرة فنية مختلفة وانا فخور باننى تكرمت فى مهرجان الاسكندرية فى دورة تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلى . 

وتابع صلاح عبد الله أن المنتج الكبير ممدوح الليثي اتصل بى اثناء تصوير فيلم " الدادة دودى " وكان هو رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى  واصر على حضورى لاستلام جائزة بالمهرجان ، وايضا هناك موقف رائع من الفنان الكبير محمود حميدة وحديثه عنى ، وقال ان صلاح عبد الله فنان كبير وهو يعطى انطباع ومعنى مصر واهل مصر . 

واضاف خلال حلوله ضيفا مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان كل فنان يحلم بالوصول الى القمة ولو لم يستطع من المهم ان تكون قريبا منها ، فى ناس تيأس وتستسلم وهناك العديد من النماذج ، والحمد لله حققت حوالى 60 % من احلامى خلال مشوارى المهنى . 

وعن المستر سين فى حياته اجب صلاح عبد الله أنه قدم العديد من المشاهد المهمة ومنها مشهد لوحيد حامد مع يسرا من فيلم دم الغزال ، وايضا مشهد مع ماجد الكدوانى فى فيلم " كباريه " وهو من اجمل الادوار فى مسيرتى وله موقف رائع عن الشخصية انه لا يشرب الخمر ويقوم بالذهاب لعمل عمرة على الرغم من انه يدير كباريه .
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