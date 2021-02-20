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فن

شاهد.. ولاء شريف في أحدث ظهور لها من الأهرامات

السبت 20/فبراير/2021 - 01:16 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ولاء شريف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت ولاء من الاهرامات وعلقت قائلة : يوم عظيم.

يذكر أن شاركت ولاء الشريف في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود.

والمسلسل من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.
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