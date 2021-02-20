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تكنولوجيا

أسهل طريقة لتنظيف شاشة اللاب توب دون إتلافها.. جربها

السبت 20/فبراير/2021 - 10:00 ص
تنظيف شاشة اللاب
تنظيف شاشة اللاب توب
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شيماء عبد المنعم
في الآونة الأخيرة، يقضي الكثير منا في استخدام جهاز الكمبيوتر المحمول للعمل من المنزل، نظرًا لتداعيات الحظر المفروضة على بعض الأشخاص؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، مما يجعل من الصعب تنظيف شاشة اللاب توب طول فترة استخدامه في اليوم، وإذا استمر الأمر كذلك ستبدأ الأتربة والأوساخ في الالتصاق بالشاشة، والتسلل إلى سطح الجهاز، والتي مع مرور الوقت قد يتسبب تراكمها في إتلاف شاشة جهازك باهظة الثمن، لذا يجب عليك باستمرار تنظيف شاشة اللاب توب ولوحة مفاتيحه أيضًا.
  



ولتنظيف شاشة اللاب توب أهمية كبيرة وفوائد عديدة للجهاز منها إطالة عمره والحفاظ عليه من التلف، وللقيام بذلك، ما عليك إلا اتّباع الخطوات التالية:

أدوات تنظيف اللاب توب

- أحضر قطعة قماشة ناعمة أو قطعة من القطن الطبي.

- جهاز ضخ الهواء المسمى البلاور أو مجفف شعر.

- سائل تنظيف الشاشة ستجده متوفرًا عند بائع أدوات الكمبيوتر القريب منك، أو استخدام القليل من الكحول. 

تنظيف شاشة اللاب توب

1. إذا انتهيت من عملك على حاسوبك المحمول ورغبت في تنظيفه، تتمثل الخطوة الأولى في إيقاف تشغيل الجهاز إزالة البطارية وجميع الوصلات بمنافذ الـ USB.

2. للبدء بتنظيف الجهاز افتحه أولًا ثم اقلبه لتتخلص من الأوساخ العالقة غير الملتصقة، استخدام البلاور أو مجفف الشعر لضخ الهواء لطرد الأتربة العالقة بلوحة المفاتيح.

3. تتمثل الخطوة التالية في وضع بعض قطرات الكحول (دون الإكثار منه) على قطعة قماش ناعمة أو قطنة صغيرة، وابدأ بمسح الشاشة برفق شديد حتي لا تتسبب في تلفها أو أصابتها بالخدوش.

4. قم بنفس الخطوة السابقة بالنسبة للجزء السفلى من اللاب توب لتسهيل التخلص من المواد اللزجة الملتصقة بين لوحة المفاتيح، كرر نفس الخطوة باستخدام قطعة قماش نظيفة وباستخدام القليل من الكحول وامسح الأزرار مرة أخرى لتطيهرها حيث تعد أرض خصبة لتراكم الجراثيم.

تنظيف مروحة اللاب توب

وفيما يتعلق بتنظيف مروحة اللاب توب والوصلات الجانبية فلا ينصح باستخدام الكحول أو الأسبري المنظف، لانهم قد يتسببان بتلف الدوائر الإلكترونية بالجهاز، لذا قم باستخدام البلاور لتنظيف الأتربة والأوساخ العلقة بالمروحة ومنافذ الـ USB.
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