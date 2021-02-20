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أخبار العالم

الشرطة الكويتية تحذر المسافرين بسبب كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:39 ص
قسم الخارجي
أصدرت الشرطة الكويتية، اليوم السبت، تحذيرًا إلى القادمين إلى البلاد؛ بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت الشرطة الكويتية، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وزارة الداخلية تؤكد للأخوة المسافرين أنه لن تسمح بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية ما لم يكن لديه حجز فندقي". 

فيما كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي؛ اعتبارًا من يوم الأحد القادم. 

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في بيان لها، أن ذلك يأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وأشارت في بيانها إلى أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".

وقالت "أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى؛ فسيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" على أن يستكملوا مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي".

وأضافت "يستثنى من الحجز المؤسسي ( المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج - الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج - القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق - أعضاء السلك الدبلوماسي - الطواقم الطبية ) على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما".
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