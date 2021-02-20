لـ مرضى الحساسية.. 5 خطوات لحمايتك من نزلات البرد

عرض برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد تقريرا رصد طرق الحماية من نزلات البرد .





ووفقأ للتقرير فإنه ينصح لمرضى الحساسية والالتهابات الشعبية المزمنة بعدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة القصوى ، وإذا اضطررنا للخروج فيجب استعمال الماسك الطبى لمنع الأتربة .





أما الخطوة الثانية فهى التدفئة المناسبة وارتداء الملابس المناسبة وحماية الممرات الهوائية للجهاز التنفسى من هذه الآثار الضارة .





كما ينصح مرضى الحساسية بتناول موسعات الشعب الموصوفة لهم من الطبيب المعالج والاهتمام بأخذها فى المواعيد المطلوبة لضمان حماية الجهاز التنفسى عند التعرض لهذه الآثار الضارة .





كما يجب تناول الوجبات الصحية المدعمة بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه الطازجة ، الخضروات وتناول كمية مناسبة من السوائل الدافئة بالإضافة لممارسة الرياضة لدعم مناعة الجسم وتقليل الإصابة بنزلات البرد.



