أعراض الضغط النفسي الحاد.. طحن الأسنان أبرزها

قد تتجزأ أعراض الضغط النفسي الحاد من شخص لآخر، ولكل مرحلة قد يختلف فيها أعراض الضغط النفسي، ففي البداية قد تكون غير ملحوظة، ولكن فيما بعد قد تظهر على هيئة مشاكل لا يستطيع الشخص تخطيها.
ولكي تعرف أعراض الضغط النفسي الحاد، عليك بمعرفة ما يمر به الشخص في كل مرحلة من اعراض ليصل إلى الأعراض الحادة؛ حيث ان غالبًا ما لا نعرف أننا نتعرض للتوتر حتى نصل إلى نقطة الانهيار، وتشمل أعراض الضغط النفسي ما يلي بحسب كل مرحلة.
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وعن أعراض الضغط النفسي في البداية فقد تبدأ في أن تصبح سريع الانفعال والإحباط وتقلب المزاج، الشعور بالإرهاق ، كأنك تفقد السيطرة أو تحتاج إلى السيطرة، وتواجه صعوبة في الاسترخاء وتهدئة عقلك، والشعور بالسوء تجاه نفسك (تدني احترام الذات) ، والوحدة ، وعدم القيمة ، والاكتئاب، وتجنب الآخرين .
ويتسبب أعراض الضغط النفسي الحاد في بعض الأعراض الجسدية والعاطفية وفي سلوكيات المريض وقدرته على التفكير و صحتك الجسدية، ولا يوجد جزء من الجسم محصن من المرض النفسي مسببا فيه الأعراض، ومن أبرز هذه الأعراض :
1- الشعور بـ طاقة منخفضة.
2- الصداع.
3- اضطراب في المعدة ، بما في ذلك الإسهال ، والإمساك ، والغثيان.
4- أوجاع و الالام وتوتر العضلات.
5- آلام في الصدر وسرعة ضربات القلب.
6- الأرق.
7- كثرة الإصابة بنزلات البرد والالتهابات.
8- فقدان الرغبة الجنسية.
9- الإحساس بطنين في الأذن.
10- برودة أو تعرق في اليدين والقدمين.
11-جفاف الفم وصعوبة في البلع.
12- ثني الفك وطحن الأسنان.