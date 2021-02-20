أعراض الضغط النفسي الحاد.. طحن الأسنان أبرزها

قد تتجزأ

الحاد من شخص لآخر، ولكل مرحلة قد يختلف فيها أعراض الضغط النفسي، ففي البداية قد تكون غير ملحوظة، ولكن فيما بعد قد تظهر على هيئة مشاكل لا يستطيع الشخص تخطيها.