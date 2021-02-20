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محافظات

تحت شعار حقك تنظمى.. صحة الدقهلية تعلن عن قوافل للصحة الإنجابية بشربين

السبت 20/فبراير/2021 - 10:31 ص
الدكتور سعد مكي
الدكتور سعد مكي
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، فى تصريحات له اليوم السبت ، أنه سيتم تنفيذ 3 قوافل للصحة الإنجابية بثلاث قرى بمركز شربين وهى "الضهرية، ابوجلال، بساط كريم الدين "، من يوم 22 وحتى 24 من شهر فبراير الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة ، أن هذه القوافل تأتى في إطار الاهتمام والجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية المجانية، وذات الجودة بالوحدات الثابتة على مستوى المحافظة وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تحت شعار حقك تنظمى ضمن مبادرة أيامنا أحلى. 

وأشار مكي، إلى أن هدف هذه القوافل توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بقرى حياة كريمة، والمناطق المحرومة من تلك الخدمات وذات المؤشرات المنخفضة حيث سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ويتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال فرق الإشراف بمديرية الصحة والإدارات الصحية.
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