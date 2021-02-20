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توك شو

لديه أنامل ساحرة.. بهاء خاطر طبيب وفنان تشكيلي بدرجة امتياز

السبت 20/فبراير/2021 - 10:39 ص
بهاء خاطر
بهاء خاطر
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرا عن طبيب يبدع بأنامله الساحرة في الفن التشكيلي، والذي قال: "مش فاكر بدايتي في الفن التشكيلي كانت إمتى، بس يمكن وقتها صغير وانا 4 سنين"، وبهذا بدأ بهاء خاطر حديثه، لافتا إلى أنه أول مرة يرسم بها كان من خلال أقلام والده، مشيرا إلى أنه شارك في إحدى المسابقات الدولية بالهند وهي مسابقة "شنكر" في 2005 وذلك لرسم الأطفال".


وأوضح بهاء خاطر، أن الفن التشكيلي لم يتعارض مع طب الأسنان، خاصة أنه متخصص في جزء من طب الأسنان: "فأنا مش بشتغل كل حاجة"، أكد أنه ليس من الصعب النجاح في العمل والموهبة معا، ولكن بالعمل المستمر، بجانب أن لديه طموحا كبيرا في الفن التشكيلي وحصل على جائزة "الشارقة" في الفنون التشكيلية.


وأضاف أن 2020 كانت السنة الفارقة في حياته لأنه استطاع بها أن يقوم بعمل لوحاته الخاصة بشكل أكبر، وأن يكون جزءا من الحركة التشكيلية بالقاهرة.

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