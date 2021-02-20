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بين الناس

بهدف توفير كوب مياه صحي وآمن.. مياه المنيا تنظم لقاء تعريفيا عن الصرف الصناعى وأضراره

السبت 20/فبراير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن القانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 44 لسنة 2000، ينظم ويضع معايير وآليات التخلص الآمن من الصرف الصناعى.

وناشد الشهاوى، خلال اللقاء التعريفي التي نظمته الإدارة العامة للصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لعدد من أصحاب المنشآت الصناعية عن ماهية الصرف الصناعى، وأنواعه وأضراره، التي تلحق بالشبكات ومحطات الرفع والمعالجة والعاملين بها والبيئة المحيطة من هواء ومسطحات مائية واراضي زراعية، كل المنشآت الصناعية بتوفيق أوضاعهم.

وأكد مضى الشركة فى رسالتها بتقديم كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن، فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالعمل على توفير صرف صحى آمن.

جاء ذلك بحضور أكثر من ٣٠ صاحب منشآة، للتعرف على طرق معالجة أسباب الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكات الصرف الصحي، تجنبا لمخاطره على الصحة العامة.
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