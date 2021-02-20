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شائعات كاذبة .. وزارة الري توضح حقيقة تحمل المزارع تكلفة تبطين الترع

السبت 20/فبراير/2021 - 10:22 ص
المهندس محمد غانم،
المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري
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فرح علاء الخولي
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع تبطين الترع تكاليفه كاملة من ميزانية الدولة ، وتحمل المزارعين لتكاليفه "إشاعة كاذبة"، كاشفا عن ان ميزانية مشروع تبطين الترع تبلغ 18 مليار جنيه بالمرحلة الأولى، مؤكدا أنه يتم دفعها بالكامل من ميزانية الدولة "ولن يتم تحميل أي مزارع أي مبالغ على الإطلاق".

وتابع المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هذا المشروع ضمن المشروعات القومية التي اثبتت نجاحها خلال الشهور القادمة، منوها انه تم الانتهاء من اكثر من 1000 كيلو متر من 7 الاف كيلو المستهدفة في المرحلة الأولى، وانه جاري العمل حاليا على 4 آلاف كيلو متر اخرين.

وأوضح أن هذا النجاح نتيجة لمجهودات كبيرة جدا بذلتها الوزارة، وذلك طبقا لمعدلات زمنية وجداول محددة للانتهاء من المشروع، منوها انه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في منتصف العام القادم، وتم اختيار الترع ذات الأولية التي تعاني من المشاكل نتيجة استبحار القطاع المائي وذلك على مستوى جميع المحافظات في الوادي والدلتا.

واشار الي ان المراحل الجديدة للمشروع تضم استكمال 20 الف كيلو متر من باقي الترع، موجها شكر للقائمين على المشروع من مهندسين وعمال، وخاصة ان هذا المشروع كثيف العمالة، وان المشروع له دور كبير في تشغيل عدد كبير من المقاولين، مناشدا المواطنين الحفاظ على هذا المشروع.
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