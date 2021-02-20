ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ثمن صفقة.. إسرائيل توافق سرا على شراء مئات الآلاف من لقاحات كورونا لسوريا

السبت 20/فبراير/2021 - 11:01 ص
إسرائيل وروسيا
إسرائيل وروسيا
Advertisements
سمر صالح
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم السبت، عن اتفاق سري إسرائيلي روسي تم توقيعه قبيل الإفراج عن الشابة التي اجتازت الحدود السورية وكان ثمنه موافقة سرًا على شراء مئات الآلاف من لقاحات كورونا لسوريا.

وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أن البند السري في الاتفاق بين إسرائيل وروسيا والذي سمح بعودة الشابة الإسرائيلية التي عبرت الحدود إلى سوريا، يتضمن التزاما إسرائيليا بشراء مئات الآلاف من لقاحات سبوتنيك روسية الصنع لـ كورونا.

وأشارت، إلى أنّه سيتم نقل اللقاحات إلى الحكومة السورية، وذلك بعد دفع مليون و200 ألف دولار لروسيا لشراء اللقاحات لسوريا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إسرائيل: فلسطين أرسلت سرًا 200 جرعة من لقاح كورونا إلى الأردن

شحنة كل شهر.. الإمارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة

أول تعليق لنتنياهو على صفقة تبادل الأسرى بين سوريا وإسرائيل

أول رد من نتنياهو على إتمام صفقة الأسرى بين إسرائيل وسوريا بوساطة روسية

ترشيحاتنا

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

وزارة تنمية المجتمع الإماراتي تحدد 14 فئة تستحق الدعم لتحقيق الرفاه الاجتماعي

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

«شبح عروس».. حالة رعب تصيب زوجين بسبب لقطات كاميرا مراقبة بمنزلهما.. شاهد

محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور