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أخبار العالم

بدلا من 3 سنوات.. تخفيف حبس المعارض الروسي نافالني إلى شهر ونصف

السبت 20/فبراير/2021 - 11:23 ص
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
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قسم الخارجي
قررت محكمة الاستئناف في روسيا، اليوم السبت، تخفيض حكم الحبس بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني، إلى شهر ونصف بدلا من 3 سنوات.


ويمثل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني أمام محكمتين في يوم واحد اليوم، السبت، في قضيتين منفصلتين انتقدهما ووصفهما بأن دوافعهما سياسية.


وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، في الصباح: "ستنظر محكمة في موسكو في استئنافه ضد الحكم الذي صدر مؤخرا بحقه".


وفي وقت لاحق اليوم، تستمر محاكمة منفصلة في نفس المحكمة في اتهام نافالني بإهانة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية ظهر في مقطع فيديو يشيد بالتغيير الدستوري الذي يقول الكثيرون إنه عزز سلطات الرئيس فلاديمير بوتين.


ومن المتوقع صدور حكم في القضية اليوم، السبت.


ويقول فريق المحامين المكلف بالدفاع عنه إن القضيتين تستهدفان إسكات الخصم السياسي الرئيسي لبوتين.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صدر بحق نافالني حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة انتهاك الإفراج المشروط عنه عقب إدانة سابقة بالاحتيال.


وصدر هذا الحكم على الرغم من حقيقة أنه لم يستطع التواصل مع ضباط الإفراج المشروط لأنه تم نقله إلى ألمانيا وهو في غيبوبة بعد تعرضه لهجوم بغاز أعصاب، ثم مكث هناك لعدة أشهر للتعافي، وتم إلقاء اللوم في الهجوم على نطاق واسع على عملاء روس.


وأثارت القضية انتقادات شديدة في جميع أنحاء العالم وتسببت في اندلاع احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء روسيا.


ويتوقع محامو نافالني أن يقضي عامين وثمانية أشهر في السجن بعد أن أمضى عدة أشهر في الإقامة الجبرية والاعتقال.
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