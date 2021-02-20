باحثون صينيون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية في العالم لنبات اللوتس

نشر باحثون صينيون أول قاعدة بيانات جينية في العالم لنبات اللوتس؛ وذلك لتعزيز المعرفة بأنواع هذا النبات المائي واسع الانتشار.











وقال الباحث المشارك "يانغ شينغ يوي" من معهد ووهان لهندسة المناظر الطبيعية – في تصريح اليوم، السبت - إنه تم إنشاء قاعدة بيانات "نيلومبو جينوم" في ديسمبر 2019 من قبل باحثين من معهد ووهان لهندسة المناظر الطبيعية وحديقة ووهان النباتية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم.









وأضاف يوي أن نبات اللوتس يعتبر من أقدم النباتات المزهرة على وجه الأرض، وأن الدراسات السابقة أظهرت أن نبات اللوتس نما في العديد من المسطحات المائية في نصف الكرة الشمالي منذ 140 مليون سنة عندما كانت السراخس والديناصورات تهيمن على الكوكب. كما أنه لأنواع هذا النبات المائي العديد من الاستخدامات المهمة، مثل البستنة المائية والخضروات والطب النباتي.











وأوضح يوي أن قاعدة البيانات تملك أحدث مجموعات جينوم اللوتس وتحتوي على معلومات وفيرة عن التعبير الجيني، ويمكن للمستخدمين العالميين إجراء تحليلات التسلسل والبحث الجيني عبر قاعدة البيانات التي أصبحت متاحة للجمهور وبدون أي رسوم للوصول إليها منذ نشرها على الإنترنت في مجلة البيانات العلمية الدولية.











وأشار إلى أن موارد الجينات المتوفرة في قاعدة البيانات ستسهل الدراسات المستقبلية حول الجينات والتربية الجزيئية للوتس.