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أخبار العالم

الدفاع العراقية: القبض على إرهابي والعثور على 4 صواريخ بمحافظتي كركوك ونينوي

السبت 20/فبراير/2021 - 11:38 ص
القوات العراقية
القوات العراقية
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أ ش أ
ذكرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم /السبت/، أنه تم القبض على أحد الإرهابيين، والعثور على 4 صواريخ مختلفة الأحجام محلية الصنع بمحافظتي كركوك ونينوى.

وأضافت الوزارة - في بيان نلقته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة تمكنت بالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة K1 بمحافظة كركوك، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وأوضحت أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العشرين تمكنت من العثور على أربعة صواريخ مختلفة الأحجام محلية الصنع، وقنبلة هاون من عيار ١٢٠ ملم، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيًا تحت السيطرة.
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