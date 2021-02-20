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حماية.. مبادرة لدعم القرى الأكثر احتياجا في أسوان.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 11:43 ص
مصطفى زمزم، رئيس
مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية
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فرح علاء الخولي
قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن قوافل مبادرة "حماية" لدعم أهالينا في النوبة تتضمن استهداف المناطق الأكثر احتياجا بقرى النوبة، وأن المبادرة بدأت منذ الأمس بقوافل غذائية وتقديم مساعدات إنسانية وطبية، إلى جانب الاشتراك في فحص العديد من الأسر ويصل عددها الأكثر من 4 آلاف أسرة على مدار الأسبوع.

وتابع مصطفى زمزم، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه سيتم تقديم الدعم الطبي في مجال محاربة العمي لأهالي هذه المناطق، فضلا عن توزيع المواد الغذائية وحقائب الوقاية من فيروس كورونا وبطاطين الشتاء، مشيرا إلى أنهم يعملون أيضا على تطوير قرية المنصورية ورفع كفاءة منازلها في اطار مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري.

وأوضح أن القوافل سوف تكون بداية انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل المواصلة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا بأسوان، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تناسب البيئة المعيشية للأهالي والتي تدر عليهم دخلا مجزيا مثل مراكب الصيد وثلاجات الحفظ من خلال تدريبهم وتطوريهم".

وأضاف أنهم يطورون و يطبقون المبادرة في أكثر من 8 قرى بأسوان، مردفا أن هناك شراكة قوية بين المجتمع المدني والقطاع الخاص وأجهزة الدولة المعنية وذلك يدل على تطبيق محاور التنمية الشاملة والتنمية المستدامة التي تحدث بين الـ 3 قطاعات ومثلث التنمية، وذلك ما أثبتته مؤسسة صناع الخير ومؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع الكثير من البنوك الخاصة والحكومية لدعم مبادرة "حماية".

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