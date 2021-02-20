بملابس كلاسيك.. نوال الزغبي بإطلالة أنيقة تكشف عن رشاقتها





تألقت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون أبيض مع بلوزة قصيرة للغاية وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و اتسم التصميم بالقماش الشفاف المطرز.





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تزينت نوال الزغبي بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي حملت توقيع Nsouli Jewelry، كما تميزت إطلالتها في أحدث ظهور لها بأنها كشفت عن قوامها المثالي والرشيق.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي على تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف فيكتور كيروز، ووضع لها خبير التجميل Richard Ghareeb مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع ألوان إطلالتها.