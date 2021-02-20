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تعليم

وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:47 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
وضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت ٢٠ فبراير، حجر أساس جامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والسادة رؤساء الجامعات الحكومية.

وصرح الوزير بأن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بزيادة عدد الجامعات والمعاهد وانتشارها لاستيعاب زيادة الطلب على التعليم العالي خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذا يفسر زيادة عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد والتي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية.


وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإنشاء 15 جامعة أهليه خلال عام، حيث ان هذه المشروعات تعد من المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 )

وقدم الوزير الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية لدعمه اللامحدود للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤيته لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وتوقيع وشراكات مع كبرى الجامعات الأجنبية.

كما قدم الوزير الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمساهمتها المستمرة فى دعم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بالبرامج الدراسية التي تتبناها جامعة حلوان الأهلية الجديدة في مجال الطب والهندسة والفنون وغيرها، مشيرا إلى أن البرامج الدراسية ستلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم أنه سيتم إنشاء جامعة حلوان الأهلية على مساحة ٥٤ فدانًا داخل الجامعة، وستقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة فى مجالات الطب والهندسة والفنون وستضم الجامعة مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية بالإضافة إلى مباني الكليات.

وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية
وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية
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