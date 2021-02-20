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برلمان

طلب إحاطة لنقل ورش السيارات والكاوتش من أسفل العمارات إلى خارج الكتل السكنية

السبت 20/فبراير/2021 - 12:16 م
الدكتور هشام حسين
الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي
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ماجدة بدوي
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار ورش السيارات والكاوتش أسفل العمارات بما يسبب خطورة شديدة على المباني من ناحية وعلى صحة الأهالي من ناحية أخرى.

وأكد النائب، أن أغلب المناطق والأحياء على مستوى الجمهورية تعاني من انتشار ورش السيارات والكاوتش وغيرها أسفل العمارات السكنية وهو ما يتسبب في إشكاليات كبيرة للمواطنين، خصوصا في المناطق التي تواجه زيادة سكانية وفي الشوارع الجانبية بما يؤثر على حركة الأهالي.

وأشار هشام حسين، إلى أن هذه الورش تعمل بعيدا عن الرقابة ولا تلتزم بأي إجراءات تذكر وهو ما يتسبب في مضايقات للساكنين، خصوصا وأن جزء كبير من هذه الورش في شوارع جانبية وبعيدا عن أعين الرقابة، موضحا أن هذه الورش تتسبب في إنتاج عوادم ضارة وتؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين، لاسيما في الشوارع التي لا يوجد بها تهوية جيدة.

وقال الدكتور هشام حسين: هذه الورش لا تلتزم على الإطلاق بمواعيد الإغلاق والفتح المقررة رسميا، بل تواصل العمل إلى الساعات الأولى من اليوم التالي دون مراعاة لشكاوى الأهالي من الإزعاج الذي تسببه.

وطالب النائب، وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كافة المحافظين والأحياء بضرورة منع انتشار هذه الورش بين الأحياء السكنية وأسفل العمارات، والتحرك سريعا لنقلها إلى أماكن تناسب طبيعة عملها.
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