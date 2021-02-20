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محافظات

لتنمية الثروة الحيوانية.. علاج 3 ملايين و324 ألف رأس ماشية في البحيرة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:30 م
تحصين الماشية
تحصين الماشية
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الاهتمام الكامل بالحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على تنميتها والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى التزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية.


كما استعرض المحافظ جهود مديريه الطب البيطري خلال الفترة من 1 سبتمبر2108 حتى 31/1/2021 حيث تم الآتي:

- علاج 3324231 من رؤوس الماشية.

- بلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية القطاع الحيواني 38 قافلة  بأجمالي عدد 350‪52 حيوان معالج .

- بلغ عدد المعالج تناسليا من الحيوانات لرفع الكفاءة الإنتاجية للحيوان وزيادة نسب الإخصاب 274483 حيوان.

- بلغت عدد الحيوانات الملقحة صناعيا لتحسين السلالات بالمحافظة 59851 حيوان.

- التأمين على 92723 حيوان

- تسجيل  367682 حيوان، وتم عمل 374949 بطاقة وذلك فى إطار حصر دقيق للثروة الحيوانية ومعرفة تاريخ الحيوان المرضى.

- عــــدد المذبوحـات خلال ذات الفترة بلغت  347222 ذبيحة.

- رش وتطهير 1740 موقع بالمجان ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بالتنسيق مع الصحة والجهات المعنية المختصة.

من جانبه أكد الدكتور حسنى عباسي مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات المشتركة مع الصحة والتموين أسفرت عن تحرير 3676 قضية متنوعة للحوم الغير صالحة والذبح خارج المجازر، كما بلغت كمية اللحوم المضبوطه والغير صالحة للإستخدام الآدمي خلال تلك الفترة 371136 كجم.


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لتنمية الثروة الحيوانية.. علاج 3 ملايين و324 ألف رأس ماشية في البحيرة
لتنمية الثروة الحيوانية.. علاج 3 ملايين و324 ألف رأس ماشية في البحيرة
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