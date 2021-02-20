وحيد قرقر: تطوير ٣ مناطق ببلقاس تكليلا لجهود على مدار عامين

أشاد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ونائب دائرة بلقاس وجمصة والستامونى بالدقهلية، بتوقيع بروتوكول جديد بين صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء المهندس خالد صديق ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، لتطوير عدد من المناطق والأحياء بمدينة بلقاس، وذلك بتكلفة تبلغ ٥٥ مليون جنيه.





وأوضح قرقر في تصريح له، أن توقيع ذلك البروتوكول يأتي تكليلا لجهود سابقة، قام بها بالتعاون مع النائب يسري المغازي في إطار التنسيق الحزبي داخل كيان حزب مستقبل وطن باعتبارهما نوابا ممثلين للحزب عن دائرة بلقاس، مضيفا، وكانت بداية تلك الجهود، الطلب المقدم منه منذ عام ٢٠١٩ لتطوير عدد من المناطق بمركز بلقاس وتحسين الخدمات بها، والذى سبق ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء وكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، حتى انتهت خطوات ذلك الجهد، بتوقيع بروتوكول التنفيذ بين صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة الدقهلية، لتطوير ٣ مناطق من التي كانت يشملها الطلب المقدم منه، مشيرا الى أنه سيواصل الجهود لاستكمال تطوير باقى المناطق المستحقة للخدمات بالدائرة.





وأضاف وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن ذلك البروتوكول، يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطن والنهوض بكافة الخدمات والنظر للمحافظات بمنظور جديد.





كانت محافظة الدقهلية أعلنت أول أمس الخميس عن توقيع بروتوكول بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، لاستكمال التطوير لبعض المناطق العشوائية بمركز ومدينة بلقاس ، وذلك بحضور نائبى حزب مستقبل وطن، النائب وحيد قرقر والمهندس يسرى المغازى، عن دائرة بلقاس بالدقهلية.



