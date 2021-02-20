بـ 4 ملايين جنيه.. ضبط 625 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام"، وبمشاركة مديريتى أمن "البحيرة، الإسكندرية" من ضبط "625 طربة من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 63 كيلو جراما، ومبالغ مالية، و2 هاتف محمول".









وتم ضبط "550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول" بحوزة "عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية"، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة.









كما تم ضبط "75 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول" بحوزة "عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة"، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.









وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.