الإعدام شنقا لمتهم اغتصب ربة منزل وصورها بالشرقية.. تفاصيل

صدقت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها المنعقدة، اليوم على قرار فضيلة مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقا للمتهم باغتصاب سيدة ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة هتك عرضها وتصويرها فى قرية بني شبل بمركز الزقازيق.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق من زوج "أ. م" 18 سنة ربة منزل مقيمة بقرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق يتهم فيه 3 أشخاص باختطاف زوجته واغتصابها وهتك عرضها.





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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتمكن ضباط مباحث المركز من "رامي. ج" 27 سنة عامل و"احمد. أ" 19 سنة و"أحمد. ع" جميعهم مقيمين بذات القرية "قرية بني شبل"، حيث قام المتهم الأول بخطف المجني عليها عن طريق التحايل عليها واستدراجها لإحدى المناطق الزراعية واغتصابها بغير رضاها وقام المتهم الثاني والثالث بهتك عرضها وتهديدها وابتزازها.

وتبين أن المتهم الثاني قام بمحادثة المجني عليها هاتفيًا وتهديدها بإفشاء صور خاصة بها، وإطلاع زوجها عليها وطلب منها مقابلتهما في مكان بعيد، فقامت بمقابلته، وأثناء ذلك أبصرت المتهم الثالث فقاما بالاعتداء عليها، فيما قام المتهم الأول بالتقاط صور خلسة حال قيام الثاني والثالث بالاعتداء عليها وعقب ذلك قامت بالفرار.

وفي اليوم التالي قام المتهم الأول بمحادثتها هاتفيًا، وهددها بالصور، وطلب مقابلتها، وعندما توجهت طلب منها استقلال توك توك برفقته واقتادها إلى مكان بعيد، واعتدى عليها واغتصبها.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات محبوسين على ذمة القضية رقم 25481 لسنة 2020 والمقيدة برقم 472 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.